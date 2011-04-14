Смешко називає Мельниченка державним злочинцем

Київ. 14 квітня. УНІАН. Колишній охоронець екс-президента Леоніда КУЧМИ Микола МЕЛЬНИЧЕНКО є державним злочинцем, заявляє колишній голова Служби безпеки України Ігор СМЕШКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам біля Головного слідчого управління Генеральної Прокуратури України, куди екс-голова СБУ прибув за викликом слідчого.

«Мої знання здобуті під час моєї приватної практики чи життя, під час моєї служби на державній службі України… Я впевнений в одному, що майор МЕЛЬНИЧЕНКО, це моя особиста точка зору, є державним злочинцем», - сказав І.СМЕШКО.

Цю свою позицію він пояснив тим, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО «під час запису в першому кабінеті держави записував відомості, які становлять державну таємницю, потім тривалий час ця інформація потрапляла до закордонних спеціальних служб та іноземних громадян і використовувалась виключно задля шкоди і суттєвих втрат оборони і безпеки України».

Відповідаючи на запитання, чи відомі йому імена людей, які могли стояти за М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, І.СМЕШКО сказав: «Мені дуже багато відомо, але ця інформація - не для журналістів».