На Житомирщині посадовці РДА зловживали «земельним» питанням

Житомир. 20 квітня. УНІАН. Житомирською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) відносно посадових осіб Коростишівської райдержадміністрації Житомирської області.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами обласного УБОЗу, прокуратурою порушено кримінальну справу відносно посадових осіб Коростишівської райдержадміністрації Житомирської області, які у 2010 році порушуючи вимоги Земельного кодексу України, незаконно передали у власність дев’яти громадянам земельні ділянки (загальна площа 18 га), що перебували в користуванні державного підприємства “Сільськогосподарське підприємство “Більковецьке”.

Унаслідок протиправних дій державі завдано збитки на суму понад 572 тис. грн.