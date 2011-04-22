На хабарі попався заступник директора держпідприємства

Крим. 22 квітня. УНІАН. Прокуратура АР Крим порушена кримінальна справа за фактом одержання заступником генерального директора ДП «Кримстандартметрологія» хабара у розмірі 30 тис.грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури АР Крим.

Посадовець вимагав хабар за зменшення штрафних санкцій за виявлені порушення закону в діяльності виробника продуктів харчування.

«Дії заступника керівника державного підприємства і його посібника кваліфіковані за ч.2 ст.368 КК України», - зазначають в прес-службі.

Ведеться слідство.