На хабарі попався заступник директора держпідприємства
15:41, 22 квітня 2011Кримінал
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Вимагав 30 тис. грн.
Крим. 22 квітня. УНІАН. Прокуратура АР Крим порушена кримінальна справа за фактом одержання заступником генерального директора ДП «Кримстандартметрологія» хабара у розмірі 30 тис.грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури АР Крим.
Посадовець вимагав хабар за зменшення штрафних санкцій за виявлені порушення закону в діяльності виробника продуктів харчування.
«Дії заступника керівника державного підприємства і його посібника кваліфіковані за ч.2 ст.368 КК України», - зазначають в прес-службі.
Ведеться слідство.
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