Безробітний «замінував» Луганську міськраду

Луганськ. 27 квітня. УНІАН. У Луганську на службовий телефон секретаря райвиконкому зателефонував невідомий із повідомленням, що в приміщенні виконкому Луганської міської ради закладено вибухівку.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, на час проведення перевірки було евакуйовано близько 200 працівників та відвідувачів установи.

Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Вжитими заходами працівники міліції встановили, що це безпідставне повідомлення, з хуліганських спонукань, зробив 30-річний безробітний, раніше судимий місцевий житель.

Правопорушника затримано.