Безробітний «замінував» Луганську міськраду
13:49, 27 квітня 2011Кримінал
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Було евакуйовано 200 осіб
Луганськ. 27 квітня. УНІАН. У Луганську на службовий телефон секретаря райвиконкому зателефонував невідомий із повідомленням, що в приміщенні виконкому Луганської міської ради закладено вибухівку.
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, на час проведення перевірки було евакуйовано близько 200 працівників та відвідувачів установи.
Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Вжитими заходами працівники міліції встановили, що це безпідставне повідомлення, з хуліганських спонукань, зробив 30-річний безробітний, раніше судимий місцевий житель.
Правопорушника затримано.
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