Київ. 4 травня, УНІАН. У Київській області в селищі Велика Снітинка співробітник ДАІ врятував життя пенсіонерам.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Київській області, старенькі захворіли на грип, по допомогу звернулися до сусіда міліціонера. 35-річний Костянтин Кисиленко відвіз літнє подружжя до місцевої медичної амбулаторії. Втім наступного дня 76-річний Володимир Григорович та 71-річна Надія Сергіївна не виходили з дому і на телефонні дзвінки не відповідали. Запідозривши недобре, працівник міліції зателефонував доньці пенсіонерів, і коли та повідомила, що розмовляла з батьками ввечері й знає лише те, що вони почувалися зле, пішов до будинку подружжя.

На стукіт у двері літні люди не відповідали. Те, що господарі у будинку, видавав невмовкаючий мобільний. Вийнявши з вікна шибку, Костянтин потрапив у середину. Старенькі знаходилися у домі, але були без свідомості. З’ясувалося, пенсіонери отруїлися чадним газом. Правоохоронець викликав швидку допомогу і аварійну службу. В реанімаційному відділенні місцевої лікарні медики цілу добу боролися за життя старих. Зі слів лікарів, якби не оперативні злагоджені дії сусіда-даішника, рятувати було б нікого.

Самі потерпілі, життю котрих тепер нічого не загрожує, розповіли, що газ у дім потрапив через димохід. Пенсіонери намагалися викликати аварійну газову службу самотужки, втім допомоги від фахівців такі не дочекалися. Старенькі надзвичайно вдячні своєму рятівникові, по сусідству з яким мешкають близько п’яти років. Костянтин Кисиленко працює в Управлінні ДАІ Київській області. Володимир Григорович і Надія Сергіївна написали листа керівництву міліціонера зі щирими і теплими словами подяки.