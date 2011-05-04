На Полтавщині за хабарництво засуджено колишнього міліціонера

Полтава. 4 травня. УНІАН. Комсомольський міський суд Полтавської області до п’яти років позбавив волі колишнього міліціонера, який одержав хабар.

Про це повідомили УНІАН у прес-групі управління СБУ в Полтавській області.

Як зазначається у повідомленні, у 2009 році 31-річний дільничний інспектор міськвідділу ГУМВС України в Полтавській області вимагав у чотирьох місцевих мешканців 6 тисяч гривень за вирішення питання щодо непорушення стосовно них кримінальної справи за незаконний рибний промисел.

Співробітники СБУ затримали міліціонера «на гарячому» під час одержання ним останньої частини хабара у розмірі 4 тисяч гривень.

Вироком суду колишнього правоохоронця визнано винним у скоєнні злочинів, передбаченого ч.1 ст.190 (шахрайство) та ч.3 ст 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років.

Вирок набув чинності.

