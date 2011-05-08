На Вінниччині за хабарництво затримали викладача коледжу

Київ. 8 травня. УНІАН. У Вінницькій області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю затримали на хабарі викладача коледжу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України, викладач вимагав та отримав 1,8 тис. грн. хабара від студента навчального закладу за успішне складання ним іспитів.

Прокуратурою району порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 «Одержання хабара» КК України.