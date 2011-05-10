На Полтавщині затримано чоловіка, який двічі «мінував» нічний клуб

Полтава. 10 травня. УНІАН. У Полтавській області міліціонери затримали громадянина, який з Норвегії двічі повідомляв про мінування полтавського нічного клубу «Спліт».

Про це УНІАН повідомив начальник відділу із зв`язків із громадськістю УМВС України у Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.

За його словами, міліціонери затримали підозрюваного у «телефонному тероризмі» у місті Козелець Чернігівської області.

«5 і 14 лютого він анонімно повідомляв, про мінування клубу. Це була неправдива інформація. Вона не на жарт потрясла громадськість, а також додала клопоту силовим структурам, які вимушені «кинути» основні сили і засоби на ліквідацію загрози. Тепер відомо, що правоохоронні органи Норвегії видворили 39-річного «підривника» за межі держави на підставі інформації, одержаної від колег з України», - сказав Ю.СУЛАЄВ.

Він також зазначив, що «телефонного терориста» затримали після комплексу оперативно-розшукових заходів, реалізованих органами внутрішніх справ спільно з Інтерполом.

Підозрюваний перебуває під арештом. За фактом явно неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян порушені кримінальні справи, продовжується досудове слідство.