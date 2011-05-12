Порушено справу проти службовців Державної служби кінематографії

Київ. 11 травня. УНІАН. Генеральною прокуратурою України за результатами перевірки порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 367 КК України стосовно службових осіб Державної служби кінематографії.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, встановлено, що Міністерством культури і туризму України, Державною службою кінематографії та приватним підприємством у 2006 році укладено договір щодо виробництва фільму на умовах державного замовлення.

Державною службою кінематографії як платником на рахунок ПП перераховано кошти у сумі 7 млн. грн.

У подальшому службовими особами Державної служби кінематографії, які здійснювали контроль за виконанням державних контрактів на виробництво та розповсюдження фільмів на умовах державного замовлення, погоджено звіти фактичних витрат ПП по окремим періодам виробництва фільму.

Перевіркою фактичних витрат підприємства встановлено, що ним на виконання вищевказаного договору укладено угоди про надання послуг на загальну суму понад 5 млн. грн. з двома товариствами з ознаками фіктивності.

Таким чином, через неналежне виконання службовими особами Державної служби кінематографії Міністерства культури і туризму України обов`язків щодо контролю за виконанням укладеного договору на виробництво та розповсюдження фільму на умовах державного замовлення спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків у сумі понад 5 млн. грн.