На Одещині контрабандист перевозив 371 пляшку коньяку
10:57, 13 травня 2011Кримінал
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Човном з Молдови
Київ. 13 травня. УНІАН. Сьогодні на Кучурганському лимані в Одеській області прикордонники затримали контрабандиста, який човном перевозив з Молдови 371 пляшку коньяку.
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, контрабандиста виявили співробітники відділу прикордонної служби «Лиманське» за допомогою мобільного тепловізійного комплексу.
Затриманий виявився 23-річним жителем Одещини. На нього оформили протокол про адміністративне правопорушення.
Коньяк, оцінений у більш як 30 тисяч гривень, передали у Південну митницю.
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