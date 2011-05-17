У Вінниці водій іномарки збив трьох пішоходів
09:42, 17 травня 2011Кримінал
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Київ. 17 травня. УНІАН. У Вінниці водій іномарки на смерть збив трьох пішоходів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 16 травня, о 23.18.
Водій кросоверу „Hyundai Tucson”, рухаючись на великій швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та скоїв наїзд на пішоходів.
Троє пішоходів загинули. Водія автомобіля з травмами у важкому стані госпіталізовано до міської лікарні.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС в Вінницькій області.
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