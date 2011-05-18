В Одесі торгували «липовими» парфумами «Chanel», «Christian Dior»

Одеса. 18 травня. УНІАН. В Одеській області на ринку «7-й кілометр» співробітники міліції викрили і затримали групу шахраїв, які продавали контрафактну парфумерію і косметику.

Як повідомили УНІАН в ЦГЗ УМВС України в Одеській області, «тільки під час контрольних закупівель, здійснених співробітниками Державної служби боротьби з економічними злочинами, зафіксовано збут понад 900 одиниць контрафактних екземплярів парфумерної групи товарів під торговими марками Chanel, Kenzo, Hugo Boss, Christian Dior, Lancome тощо».

Всього вилучено понад 10 тисячі одиниць контрафактних екземплярів парфумерної і косметичної групи товарів, виставлених на продаж під відомими торговими марками, на загальну суму близько 1 млн. грн.

Фахівці підраховують матеріальні збитки, завдані шахраями компаніям - власникам інтелектуальних прав на товарні знаки.

За наслідками експертиз буде порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 229 (незаконне використання знаку при збуті товарів і послуг) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років.