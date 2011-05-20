Затримано грабіжників АЗС на Київщині

Київ. 20 травня. УНІАН. У Київській області затримано двох братів, які напали на оператора АЗС і викрали 17 тис. грн. Інцидент стався неподалік села Проліски Бориспільського району. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Київській області.

Двоє братів побили дівчину-працівника АЗС та викрали із каси 17 тис. грн, впіймали таксі та поїхав до Києва. Наступного дня горе-втікача затримали оперативники. Частину коштів молодий чоловік встиг витратити на розваги, іншу частину вилучили правоохоронці.

Начальник Бориспільського міськвідділу міліції Юрій Вовк зазначив, що нападниками виявилися жителі Переяслав-Хмельницького району. 24-річний робітник АЗС був раніше засуджений за крадіжку, а стосовно його молодшого брата в слідчому відділі Переяслав-Хмельницької міліції у впровадженні знаходиться кримінальна справа також за крадіжку.

Розбій брати скоїли з корисливих мотивів. Із слів самих хлопців, гроші їм потрібні були на розваги. Наразі обох зловмисників затримали. Проти них порушили кримінальну справу за ч.2 ст.187 «Розбій» Кримінального кодексу України.

Санкція стаття передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна.