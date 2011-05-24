Міністр МВС знає, як не допустити сутичок у Львові 22 червня

Київ. 24 травня. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ проведе роз`яснювальну роботу перед 22 червня, щоб не допустити нових зіткнень у Львові.

Про це в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№ 80 від 24 травня) повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

«Перед 22 червня ми теж проведемо роз`яснювальну роботу серед усіх політичних сил, які можуть взяти участь в протистоянні», - сказав він.

За словами міністра, при отриманні інформації про можливі конфлікти МВС вживатиме заходів для їх мінімізації. «Міліція не займається політикою. Наше завдання – боротьба зі злочинністю і охорона громадського порядку. Ми не маємо допустити, щоб громадяни постраждали від протиправних дій», - сказав він.

При цьому А.МОГИЛЬОВ зазначив, що і напередодні 9 травня була проведена відповідна робота з політичними силами. «А ви вважаєте, що ми не проводили профілактичну роботу у Львові напередодні 9 травня? Роз`яснювальна робота була проведена з представниками різних політичних сил, які прагнули приїхати до Львова, їм було показано рішення львівського суду (про заборону всіх акцій, крім офіційних)», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН 13 травня заявив, що делегація Харківської області 22 червня у Львові вшануєпам`ять загиблих під час Великої Вітчизняної війни.

«Я пропонуватиму делегації з Харківської області, луганцям і представникам Донецька поїхати 22 червня на 70-річчя початку війни до Львова без партійної символіки, георгіївських стрічок і червоних прапорів. Це не політична акція, ми не збираємося нічого робити, що викличе зворотну реакцію. Я не виключаю, що ми матимемо при собі тільки квіти і державні прапори України», - сказав М.ДОБКІН.