ВР схвалила законопроект щодо скасування техогляду

Київ. 31 травня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту проголосували 253 народних депутати з 311 зареєстрованих в сесійній залі.

Мета проекту закону полягає в усуненні надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень, зокрема передбачено скасування обов`язкового технічного огляду для легкових автомобілів, що не використовуються у комерційних цілях. Також передбачене суттєве спрощення порядку проходження обов`язкового технічного контролю для інших транспортних засобів; усунення Державтоінспекції МВС України від проведення обов`язкового технічного контролю транспортних засобів та передачу цих повноважень суб`єктам господарювання.

Законопроектом також пропонується скасування вимоги щодо обов`язкової наявності у водія дорожнього (маршрутного) листа та нотаріально посвідченої довіреності на керування транспортним засобом.