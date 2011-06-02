На Львівщині посадовці підприємства попалися на контрабанді шкіри

Львівська область. 2 червня. УНІАН. На Львівщині проти посадовців приватного підприємства порушено кримінальну справу за контрабанду шкіри великої рогатої худоби, яку вони незаконно вивозили за кордон.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.201 КК України (контрабанда) відносно посадових осіб приватного підприємства.

Вони впродовж 2009 -2010 років на підставі підроблених документів незаконно вивезли з території України поза митним контролем шкіру великої рогатої худоби на суму понад 5 млн. гривень.