У Севастополі мікроавтобус провалився в котлован

Севастополь. 3 червня. УНІАН. Сьогодні, 3 червня, у Севастополі вранці мікроавтобус провалився в котлован, виритий для проведення ремонтних робіт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ УМВС у Севастополі, дорожньо-транспортна пригода сталася на вул. Надії Островської. Машина перекинулася на бік.

32-річний водій, керуючи автомобілем «Форд», при об`їзді перешкоди (аварійні роботи, що проводяться КП «Севтеплоенерго», позначені дорожніми знаками й огорожами) не справився з керуванням і в`їхав у котлован, виритий для проведення ремонтних робіт.

Внаслідок ДТП постраждала 55-річна пасажирка автомобіля, вона поступила в першу міську лікарню з діагнозом «перелом ліктя».

Попередньо встановлено, що однією з причин ДТП могло стати те, що «водій перебував у хворобливому стані».