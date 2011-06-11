Безробітний «замінував» ринок у Києві

Київ. 11 червня. УНІАН. Правоохоронці Києва затримали 26-річного чоловіка, який «замінував» один із столичних ринків. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що 10 червня о 3.40 у Києві до міліції по спецлінії 102 зателефонував невідомий, який повідомив, що на території одного з ринків закладено вибухівку. Жодних вимог, які б могли відвернути вибух, анонім не висував.

Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Вжитими заходами встановлено, що це безпідставне повідомлення, з хуліганських спонукань, зробив 26-річний місцевий житель, без постійного місця роботи.

Правопорушника затримано.