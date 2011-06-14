На Дніпропетровщині чиновника РДА взяли на хабарі

Київ. 14 червня. УНІАН. У Дніпропетровській області затримано начальника одного з відділів райдержадміністрації, який вимагав та отримав 160 тис. грн. хабара за передачу місцевому жителю в оренду земельної ділянки площею 20 га.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 «Одержання хабара» Кримінального кодексу України.