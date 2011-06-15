Начальник інспекції Держенергонагляду в Кримському регіоні вимагав 1 млн. грн. хабара

Крим. 15 червня. УНІАН. Правоохоронці затримали за хабарництво начальника Південного відділення енергонагляду інспекції Держенергонагляду в Кримському регіоні.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УБОЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим прокуратурою міста Ялти порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно начальника Південного відділення енергонагляду інспекції Держенергонагляду в Кримському регіоні.

Він вимагав 1 млн. грн. хабара від директора товариства з обмеженою відповідальністю за сприяння останньому в підключенні до електромережі туристичного комплексу.

Фігуранта затримано під час отримання частини хабара в сумі 52,2 тисячі доларів США.