В Одесі чиновник попався на хабарі

Одеса. 16 червня. УНІАН. Проти заступника начальника Київського відділу Державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції порушено кримінальну справу за хабарництво.

Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

Як зазначило джерело, прокуратура міста Одеси за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).

Встановлено що чиновник вимагав та отримав $400 доларів хабара від юриста товариства з обмеженою відповідальністю за сприяння в поверненні конфіскованого майна.