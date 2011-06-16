Завершене слідство у справі екс-голови Заставнівської РДА

Чернівці. 16 червня. УНІАН. На Буковині обласна прокуратура завершила досудове слідство у справі колишнього голови Заставнівської райдержадміністрації Михайла БОЙЧУКА, який 16 квітня ц.р. разом зі своїми родичами і охоронцями приватного ставка у райцентрі Заставна жорстоко побив і катував чотирьох місцевих рибалок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, обвинувачені свою вину визнали частково. На даний час вони та їхні адвокати ознайомлюються з матеріалами кримінальної справи, яка після цього буде передана до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у райцентрі Заставна Чернівецької області кілька озброєних рушницями чоловіків у присутності голови Заставнівської РДА і райради М.БОЙЧУКА жорстоко побили чотирьох місцевих жителів, які вирішили порибалити на одному з платних ставків «Блакитна нива».

За словами потерпілих рибалок Василя СЛОБОДЯНА, Івана АБРАМОВИЧА і Миколи МИХАЙЛЮКА, охоронці ставка на чолі з М.БОЙЧУКОМ били їх бітами то тілу, приковували кайданами до бетонних стовпів, погрожували вбити і кинути тіла на дно ставка, «щоб погодувати риб», а також стріляли з рушниць у повітря, після того, як дали заляканим людям три хвилини, щоб утекти.

Обласною прокуратурою стосовно колишнього голови Заставнівської РДА М.БОЙЧУКА була порушена резонансна кримінальна справа за ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень), ч.2 ст.127 (катування), ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, а також за обвинуваченням ще чотирьох його компаньйонів у скоєнні злочину, передбаченими ст.27 (види співучасників), ч.2 ст.365, ч.2 ст.127 КК України.