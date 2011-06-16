Екологи пропустили до України радіаційний вантаж
Товари китайського виробництва
Одеса. 16 червня. УНІАН. За злочинну службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків, прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу стосовно чиновників відділу екологічного і радіологічного контролю одного з прикордонних постів, які пропустили на територію України радіаційно небезпечний вантаж.
Як уточнили УНІАН у прес-службі облпрокуратури, справу порушено за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України за підсумками перевірки дій вказаних чиновників, які неправильно здійснили радіологічний контроль вантажу судна, що прибуло до Білгород-Дністровського порту, і видали на вантаж екологічну декларацію.
Згодом співробітники Державної екологічної інспекції в пункті пропуску в Старокозачому Білгород-Дністровського району Одеської області затримали вантажівку марки «Вольво», що перевозила транзитний радіоактивний вантаж масою в 9,5 тонн, оскільки було встановлено, що потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання перевищила допустимі норми більш ніж у 6 разів і становила 2,12 мкР/год.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України, уточнивши, що вантаж – товари народного споживання, транспортувалися з Китаю через Україну до Республіки Молдова.
За даними Державної санітарно-епідеміологічної служби Одеської області, перевезення територією держави і використання цього радіаційно забрудненого товару дуже небезпечно для населення, оскільки може викликати захворювання з летальними наслідками.
У зв`язку з неможливістю знищення забруднений вантаж направлено на зберігання на спеціалізованому підприємстві впродовж більш як 50 років.
Орієнтовна вартість його зберігання обійдеться державі приблизно в 2 млн. грн.