Екологи пропустили до України радіаційний вантаж

Одеса. 16 червня. УНІАН. За злочинну службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків, прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу стосовно чиновників відділу екологічного і радіологічного контролю одного з прикордонних постів, які пропустили на територію України радіаційно небезпечний вантаж.

Як уточнили УНІАН у прес-службі облпрокуратури, справу порушено за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України за підсумками перевірки дій вказаних чиновників, які неправильно здійснили радіологічний контроль вантажу судна, що прибуло до Білгород-Дністровського порту, і видали на вантаж екологічну декларацію.

Згодом співробітники Державної екологічної інспекції в пункті пропуску в Старокозачому Білгород-Дністровського району Одеської області затримали вантажівку марки «Вольво», що перевозила транзитний радіоактивний вантаж масою в 9,5 тонн, оскільки було встановлено, що потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання перевищила допустимі норми більш ніж у 6 разів і становила 2,12 мкР/год.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України, уточнивши, що вантаж – товари народного споживання, транспортувалися з Китаю через Україну до Республіки Молдова.

За даними Державної санітарно-епідеміологічної служби Одеської області, перевезення територією держави і використання цього радіаційно забрудненого товару дуже небезпечно для населення, оскільки може викликати захворювання з летальними наслідками.

У зв`язку з неможливістю знищення забруднений вантаж направлено на зберігання на спеціалізованому підприємстві впродовж більш як 50 років.

Орієнтовна вартість його зберігання обійдеться державі приблизно в 2 млн. грн.