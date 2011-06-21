Представники МВС та Бундестагу обговорили підготовку до Євро

Київ. 21 червня. УНІАН. 20 червня в Києві відбулася зустріч між представниками Міністерства внутрішніх справ України на чолі з генерал-лейтенантом міліції Сергієм Черних та делегацією Бундестагу Німеччини. Основною темою зустрічі стала спільна підготовка до ЄВРО-2012.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.



Як зазначається у повідомленні, 20 квітня 2011 року Україна завершила внутрішньодержавні процедури з надбання чинності Угодою між Федеративним Урядом ФРН та Кабінетом Міністрів України про співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та іншими тяжкими злочинами, яка була підписана у Берліні 30 серпня 2010 року міністрами внутрішніх справ України та Німеччини в ході офіційного візиту Президента України.

Сергій Черних висловив свою подяку керівництву Федерального МВС Німеччини, Федерального відомства кримінальної поліції, а також керівництву Міністерств внутрішніх справ федеральних земель Німеччини, в першу чергу Баварії та Північного Рейну-Вестфалії за постійну допомогу у сфері навчання та підвищення кваліфікації працівників української міліції.

Добрим прикладом співробітництва став семінар, проведений в останній тиждень травня цього року фахівцем Федерального відомства кримінальної поліції для працівників підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю на тему «Кримінальний аналіз».

Велику увагу було приділено питанню щодо розвитку міжнародного співробітництва з правоохоронними органами країн ЄС. Сергій Черних зазначив, що дуже важливим є використання досвіду іноземних колег.

Німецька сторона, а саме - офіцер зв’язку Федерального відомства кримінальної поліції пан Манфред Менчес та Федеральної поліції пан Хольгер Кітц також висловили повагу та вдячність українським колегам і згадали співпрацю українських та німецьких правоохоронців в сфері підготовки до Євро-2012.

Як відомо, 22 листопада 2010 року в Брюсселі Європейський Союз передав Україні План дій з лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

На даний час Указом Президента України затверджено Національний план з виконання зазначеного документу.

Сторони висловили свою думку про необхідність подальшої активної співпраці у питанні виконання цього Плану дій та досягнення безвізового режиму між Україною та ЄС.