У Києві в наркодилера вилучено товару на 500 тис. грн.

Київ. 21 червня. УНІАН. У Києві співробітники СБУ спільно з столичним ГУ МВС України викрили і припинили протиправну діяльність наркодилера, який налагодив контрабандний канал постачання психотропної речовини до України.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Встановлено, що зловмисник ввозив товар контрабандним шляхом з країн Західної Європи. Його збут він організував у нічних клубах, на дискотеках та в інших розважальних закладах, розташованих на території столиці та Київської області.

16 червня правоохоронці затримали 39-річного громадянина України. У нього вилучено 4 тисячі пігулок екстазі, ринковою вартістю майже 500 тисяч гривень.

Слідчим відділом Дарницького районного управління міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Затриманого взято під варту. Слідство триває.