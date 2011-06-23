У міліції домовилися з політиками, що завтра провокацій не буде

Київ. 23 червня. УНІАН. Міліція зробить усе від неї залежне, аби забезпечити громадський порядок 24 червня під час заходів біля Печерського суду м.Києва.

Про це йшлося сьогодні під час зустрічі начальника Департаменту міліції громадської безпеки МВС України Віктора Ратушняка із представниками організацій, що висловили бажання пікетувати 24 червня Печерський суд м. Києва.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю, з усіх учасників, які подавали заявки на участь у пікетуванні, на зустріч прибули лише представники політичної партії «Загальновоїнська спілка України».

Віктор Ратушняк озвучив заявки тих громадських організацій, які планують взяти участь у завтрашньому пікетуванні. Серед них, окрім «Загальновоїнської спілки України», також заявка Київської міської організації ВО «Батьківщина» з орієнтовною кількістю учасників заходів – близько 10 тисяч осіб.

За словами представника керівництва правоохоронного відомства, міліція зробить усе від неї залежне, аби забезпечити громадський порядок та спокій громадян, зберігши при цьому право громадян на мирні зібрання відповідно до ст. 39 Конституції України.

У той же час Віктор Ратушняк звернувся до представників громадських організацій із проханням зробити все від них залежне, аби не допустити будь-яких правопорушень та протистояння в суспільстві.

У свою чергу представник політичної партії «Загальновоїнська спілка України» Олег Калашников висловив вдячність працівникам органів внутрішніх справ, зазначивши, що всі масові заходи, які проводить «Загальновоїнська спілка України», завжди відповідають нормам Конституції та законодавства держави.

– Ми завжди підкреслюємо позитивну підтримку з боку представників МВС, – зазначив Олег Калашников. – Ми переконані, що та позиція, яку ви продемонстрували, надасть нам можливість у площині громадянської ініціативи продемонструвати розвиток інститутів громадянського суспільства в Україні.

Також Олег Калашников висловив упевненість в тому, що з боку членів організації не буде будь-яких спроб порушень норм діючого законодавства.

Результатом зустрічі між представниками керівництва МВС та політичної партії стало досягнення домовленостей про унеможливлення будь-яких порушень громадського порядку та протистоянь.