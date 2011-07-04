Новонароджену дівчинку мати та бабця продали за 144 тис. грн.

Херсон. 4 липня. УНІАН. У Каховці Херсонської області жінка та її мати продали новонароджену доньку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі громадських зв’язків УМВС в Херсонській області, працівники відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, кілька місяців тому дізналися, що 30-річна жителька Каховки шукає покупців для своєї майбутньої дитини. Тоді жінка була на п’ятому місяці вагітності і виховувала ще двох дітей.

Правоохоронці зв’язалися з жінкою під виглядом майбутніх батьків. Вона вимагала за дитину 18 тисяч доларів. 28 червня жінка народила здорову дівчинку. На виписці були і «майбутні батьки», які після цього передали жінці 144 тис. грн. мічених купюр, а натомість отримали новонароджену дитину.

Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).