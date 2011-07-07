Суд переніс розгляд справи Пукача на 18 липня

Київ. 7 липня. УНІАН. Печерський районний суд Києва переніс розгляд кримінальної справи проти колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА на понеділок, 18 липня, початок засідання - о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам представник у суді Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

«Одразу мова йшла про те, що Олексій ПОДОЛЬСЬКИЙ і досі немає доступу до державної таємниці, і фактично суд вирішив оголосити перерву до 18 липня до 10-ї години ранку для того, щоб цей доступ виготовити», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Вона повідомила, що суд відхилив її клопотання про відвід головуючому судді.

«На самому початку судового засідання я була змушена заявити відвід головуючому, через те, що при попередньому розгляді цієї кримінальної справи не було вирішено це питання. Я подавала клопотання про переміщення О.ПУКАЧА у місце, визначене законом для осіб, які перебувають під арештом», - наголосила В.ТЕЛИЧЕНКО.

За словами адвоката, вона була невдоволена тим, що при розгляді справи О.ПУКАЧА, він перебував поряд зі своїм захисником, а не в спеціальному місці для підсудних у залі суду (клітці).

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура 31 березня затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті кримінальну справу О.ПУКАЧА.

За даними ГПУ, досудовим слідством установлено, що обвинувачений, на виконання наказів та вказівок міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка та інших посадових осіб, кримінальна справа щодо яких розслідується в окремому провадженні, у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО та журналіста Г.Гонгадзе і 17 вересня 2000 року умисно вчинив убивство останнього.

Крім цього, у липні 2003 року О.ПУКАЧ, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, у тому числі щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г.Гонгадзе, у результаті чого здійснив перешкоду органам досудового слідства у розкритті вказаного вбивства.