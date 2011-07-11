За хабар затримано посадовця Керченського міськуправління МНС

Сімферополь. 11 липня. УНІАН. Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом отримання шляхом вимагання 5 тис. грн. хабара начальником відділу Керченського міського управління МНС та інспектором відділу.

Гроші працівники МНС вимагали за реєстрацію декларації про стан протипожежної безпеки офісного приміщення, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури.

Дії рятувальників кваліфіковані за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України – «отримання хабара, сполучене з вимаганням». Її санкція – від 5 до 10 років ув`язнення з конфіскацією майна і забороною протягом 3 років займатися певною діяльністю.

Ведеться слідство.

