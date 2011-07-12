Невідомі проводять збір персональних даних громадян

Київ. 12 липня. УНІАН. Творче об’єднання «ТОРО» (Контактна група в Україні Transparency International) заявляє про використання невідомими імені представництва для збору персональних даних громадян.

Як повідомили УНІАН в об’єднанні «ТОРО», 11 липня 2011 р. до них звернулися кілька громадських та донорських організацій, що працюють у Вінницькій області, з вимогою пояснити, на яких підставах «ТОРО» збирає відомості про фінансовий стан громадян. За словами осіб, які звернулися, до них надійшли відповідні інформаційні запити, датовані 29 червня п.р. та підписані нібито президентом ТОРО Олексієм ХМАРОЮ.

“Творче об’єднання «ТОРО» офіційно заявляє, що організація ніколи не збирала будь-яку інформацію про фінансовий чи майновий стан громадян України, не проводила жодних моніторингів чи розслідувань щодо фактів суміщення окремими особами посад в органах публічної влади та підприємницьких чи некомерційних організаціях. За своїм мандатом Творче об’єднання «ТОРО» не займається розслідуваннями індивідуальних випадків корупції та не підміняє собою роботу правоохоронних органів України”, - наголошують в організації.

Водночас в об’єднанні глибоко занепокоєні фактом підробки офіційних документів. Як з’ясували представники «ТОРО», невідомі особи відправили щонайменше один інформаційний запит з міста Києва із використанням підробленого бланку організації.

Творче об’єднання «ТОРО» вибачається перед усіма згаданими у фальшивому листі особами та організаціями за завдані незручності чи можливу шкоду.