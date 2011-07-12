У Києві 12 - 17 липня ц.р. відбудеться 7-й Міжнародний Турнір професійних тілоохоронців. За підтримки Управління державної охорони України ініціатором турніру виступила Міжнародна Ліга професійних тілоохоронців (IPBL). До складу оргкомітету також увійшли - Українське відділення Міжнародної конфедерації практичної стрільби (IPSC), Федерація рукопашного бою України.

Основна мета змагань - провести аудит співробітників державних і недержавних структур, які здійснюють охоронну діяльність і забезпечують безпеку особи. А також удосконалити систему професійної підготовки бодігардів, створити міжнародну професійну мережу тілоохоронців.

Під час турніру відбудуться не тільки показові виступи майстрів бойових мистецтв, спортивні змагання команд елітних підрозділів спеціальних служб, правоохоронних органів та кращих збірних команд тілоохоронців і недержавних охоронних структур. Проводитиметься й низка практичних семінарів з підвищення професійного рівня бодігардів. Зокрема, щодо відпрацювання дій груп особистої охорони при організації відвідань спортивних об’єктів під час масових заходів.

Організаційний комітет запрошує до участі в Турнірі команди правоохоронних органів і спеціальних служб; команди служб безпеки організацій; команди приватних охоронних фірм; збірні команди тілоохоронців; національні команди.

Заявки на участь у змаганнях приймаються:

e-mail: info@academy-bodyguard.com

тел.: + 7 903 7992033 (Росія, Москва), + 380 68 9364944 (Україна, Київ)

факс.: + 7 495 7378038 (Росія, Москва)