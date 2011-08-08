ДАІ буде проводити техогляд на дорозі

Київ. 8 серпня. УНІАН. Державтоінспекція збирається контролювати справність машин прямо на трасі.

Про це повідомив начальник відділу автомобільно-технічної служби департаменту ДАІ Василь Рублюк, передає Fbc.

Для цього будуть закуплені пересувні станції діагностики.

"Поки мова йде про 27 СД, по одній на кожну область і Київ, - каже Рублюк. - Тому що це дорого. Наприклад, тільки стенд для перевірки гальмівної системи коштує до 90 тисяч євро".

Також на цих СД даішники зможуть контролювати справність рульового управління, розвал-сходження коліс, регулювання фар, токсичність вихлопу двигуна (СО), все, що впливає на безпеку руху.

Як заявив Рублюк, інспектор, наприклад, може вдень візуально визначити, що несправні рульове управління, двигун, прогорів глушник, а вночі - що не відрегульовані фари.

Це причина для зупинки і, якщо перевірка на СД покаже несправність, інспектор зобов'язаний виписати штраф - 340-425 гривень.

За словами правозахисника Олексія Святогора, в польових умовах можна перевірити вміст СО, тонування скла і регулювання фар, все інше - тільки на СТО, тому що стенди, встановлені на нерівному узбіччі, будуть брехати.

"І це - підстава оскаржити дії інспекторів і виграти позов", - каже Святогор.

Економічна правда