Активіста протестних акцій біля Печерського суду затримала міліція

Київ. 9 серпня. УНІАН. Вчора працівники міліції затримали одного з активних учасників перекриття проїжджої частини на Хрещатику та доставили його до чергової частини Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як інформує УЗГ, стосовно затриманого складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Як зазначається у повідомленні, 8 серпня біля Печерського районного суду охорону громадського порядку забезпечували близько двох тисяч правоохоронців.

«Протягом дня грубих порушень зафіксовано не було, але о 18.10 частина учасників акції – прихильників ВО „Батьківщина” на чолі з народними депутатами України вийшли на проїжджу частину вулиці Хрещатик та перекрили рух транспорту в обох напрямках. Внаслідок цього утворився автомобільний затор. Після цього мітингувальники своїми діями почали заважати виїзду спецавтомобілю „ГАЗ” з двору Печерського районного суду Києва», - йдеться у повідомленні.

Також в міліції наголошують, що правоохоронці відтіснили громадян із проїжджої частини на тротуар, «заходи фізичного впливу та спеціальні засоби не застосовувалися».

О 18.20 рух транспорту було відновлено.

Працівники міліції затримали одного з активних учасників перекриття та доставили його до чергової частини Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві. Стосовно затриманого складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Щодо факту незаконного перекриття дорожнього руху триває дослідча перевірка. На вечір біля будівлі згаданого суду залишилося близько 200 прихильників Юлії Тимошенко.

«Міліція вкотре звертається до учасників мирних зібрань та мітингів не порушувати Закону та дотримуватися громадського порядку», - зазначається у повідомленні УЗГ.

