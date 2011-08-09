Щоб знайти убивцю пенсіонерки міліція допитала 3 тисячі черкащан

Київ. 9 серпня. УНІАН. Міліція завершила досудове слідство у справі вбивства пенсіонерки із Золотоноші й передала справу до суду.

Жінку жорстоко зарізали у січні цього року посеред дня. Як повідомляє прес-служба обласної міліції, щоб з’ясувати, хто вбив Олександру Дідаш, допитали понад 3 тисячі свідків.

Головного підозрюваного затримали в березні. 17 січня він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, одягнувши на голову панчоху, а на руки – рукавички, зайшов на подвір’я пенсіонерки. Представився комунальником, який перевіряє лічильники. Коли жінка відчинила хату, погрожуючи ножем, вимагав віддати гроші. Але господиня почала пручатися і кликати на допомогу. Це розлютило грабіжника і він почав наносити численні удари ножем.

Зібрані матеріали кримінальної справи та докази, здобуті в ході досудового слідства повністю доводять вину обвинуваченого. Крім того затриманий громадянин обвинувачується у ще одному розбої. Але жертва залишилася живою. Всього на затриманому – 5 злочинів різної кваліфікації та тяжкості.

Нині справу з обвинувачувальним висновком було направлено до прокуратури Черкаської області, звідки справу передали в суд.

Прочерк.інфо