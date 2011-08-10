У Києві директора державного НДІ затримали за хабарництво

Київ. 10 серпня. УНІАН. Співробітники Управління СБУ у м. Києві спільно зі столичною прокуратурою викрили у хабарництві директора одного з державних науково-дослідних інститутів.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі УСБУ у м. Києві, встановлено, що 37-річний посадовець, зловживаючи службовим становищем, вимагав хабара у керівництва столичної приватної охоронної структури, яка надавала свої послуги інституту. За нерозірвання договору про подальшу співпрацю зловмисник вимагав 16 тисяч гривень.

8 серпня співробітники СБУ затримали посадовця у його робочому кабінеті, коли він одержав першу частину хабара у розмірі 8 тис. грн. від керівника охоронної фірми.

Того ж дня за матеріалами СБУ прокуратурою Києва було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України.