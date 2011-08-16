На Кіровоградщині міліціонери знайшли 10 гектарів коноплі

Київ. 16 серпня. УНІАН. На Кіровоградщині правоохоронці виявили поля засіяні великою кількістю коноплі, загальним обсягом 10 гектарів.



Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, працівники ВБНОН УМВС України в Кіровоградській області спільно зі співробітниками Олександрійського райвідділу міліції виявили та вилучили понад 500 тисяч рослин коноплі, не дивлячись на величезні обсяги засівної ділянки (10 гектарів).

«Плантація нарковмісних рослин була старанно схована від сторонніх очей, обрано поля, що знаходяться подалі від проїжджих доріг та населених пунктів. Тому помітити, що там ростуть не сільгоспкультури, як місцевим жителям, так і випадковим проїжджаючим було доволі складно. Вирощувались рослини коноплі на шести полях», - інформує УЗГ.





Для того, щоб зібрати з полів і знищити нарковмісні рослини правоохоронцям довелось залучити сільгосптехніку, оскільки довжина рослин вже сягнула близько 3 м.

За словами начальника УКР УМВС в області підполковника міліції Віктора Мігалатюка, вирішується питання про порушення кримінальної справи та проводяться заходи щодо встановлення власників даних полів.