Посадовець будинку-інтернату для інвалідів «здавав в оренду» підопічних

Київ. 16 серпня. УНІАН. На Луганщині затримано керівника будинку-інтернату, який здавав в «оренду» бізнесменам своїх підопічних отримуючи за це гроші.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, працівниками Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю та їх колегами з Управління боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми УМВС України в Луганській області був задокументований факт вимагання і одержання хабара заступником директора обласного будинку-інтернату для інвалідів. Посадовець отримав свій «гонорар» за те, що здавав в «оренду» знайомому своїх підопічних, інвалідів 2-ої і 3-ої групи, які виконували у наймача підсобні господарські роботи.

«Почалося все з того, що до заступника директора інтернату, звернувся його знайомий з пропозицією «виділити» декілька підопічних для роботи на присадибній ділянці бізнесмена за відповідну оплату. Підприємцеві так сподобалося використовувати дешеву робочу силу, що вирішив він через посередника «замовити» працівників ще на пару тижнів. Тим більше, що винагороду за свою послугу керівник інтернату вимагав начебто невелику – усього три тисячі гривень. Так інваліди 2-ої і 3-ої групи знову опинилися на господарських роботах у бізнесмена», - йдеться у повідомленні УЗГ.

Заступник директора будинку-інтернату був затриманий на «гарячому» під час одержання хабара в сумі 3400 гривень.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ч.1 та ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара) КК України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.

Також прокуратурою порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна, - інформує УЗГ.