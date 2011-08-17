Втопився голова Рівненського суду на якого двічі здійснювали замахи

Київ. 17 серпня. УНІАН. У вівторок 16 серпня у затоці річки Стохід у Зарічненському районі Рівненщини загинув суддя Віктор Лопацький, який очолював Рівненський районний суд області. Чоловік потонув під час прогулянки на моторному човні.

Сьогодні вранці мешканці села Млин витягли з води мертвого чоловіка років 50-55 на вигляд. Рідні упізнали в ньому Віктора Лопацького, відомого в області юриста.

"Що там сталося і як – ще з'ясовуємо. Скажу тільки, що це було пізно ввечері. Сьогодні водолази піднімуть із води човен", - розповів Анатолій Якимчук, начальник обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах.

За однією з версій, суддя відпочивав на Поліссі із рідними та друзями. Сів у човна ще з двома чоловіками. Несподівано він перекинувся і всі попадали у воду. Супутники Лопацького виплили на поверхню, однак врятувати суддю не змогли.

За життя на Віктора Лопацького двічі скоювали напади. Вперше його викрали з власного подвір'я у ніч з 25 на 26 жовтня 2005-ого року. Троє чоловіків у масках вивезли суддю за місто у його ж автомобілі. Бандити прив'язали його до електроопори посеред поля за селом Глинськ Здолбунівського району. Після цього його сильно побили, а "Тойоту" підпалили. Чоловік з переламаними ребрами зміг звільнитися від мотузок лише після того, як його кривдники забралися геть. У березні 2006-ого року невідомі випустили кілька куль по вікнах його будинку у приватному секторі мікрорайону Басів Кут, коли суддя вийшов на веранду перевірити газовий лічильник.

Після нападів Віктора Лопацького цілодобово охороняли бійці із спецпідрозділу "Грифон". Однак на час відпустки він відмовився від охорони.

23 серпня голові районного суду мало виповнитися 47 років.

Gazeta.ua