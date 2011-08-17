У «Борисполі» взяли ймовірного терориста, якого шукав Інтерпол

Київ. 17 серпня. УНІАН. В аеропорту «Бориспіль» затримано громадянина Великої Британії, який перебував у міжнародному розшуку.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, наприкінці липня прикордонники отримали лист від Посольства Федеративної Республіки Німеччини в Україні стосовно розшуку громадянина Великої Британії М., 1983 року народження, який був причетний до скоєння злочинів на території Німеччини і перебував в міжнародному розшуку. Відповідна інформація була оперативно доведена до підрозділів прикордонного відомства на напрямках ймовірного перетину державного кордону цим іноземцем.

6 серпня, під час оформлення пасажирів рейсу № 225 сполученням «Київ - Лондон», інспектором прикордонної служби було виявлено на паспортному контролі іноземця, який за загальним описом (конкретних даних було обмаль) підходив до розшуканого громадянина. Перевірка по відповідних базах українських правоохоронців результатів не принесла.

Однак прикордонники оперативно зв’язались з відділом кримінальної поліції Посольства ФРН в Україні та з Українським бюро Інтерполу з метою отримання додаткової інформації та перевірки наявних даних.

Прикордонники отримали додаткову підтверджуючу інформацію, що дало правове підґрунтя для затримання цього громадянина.

Особу було акуратно виведено із загального потоку пасажирів (за наявними даними, він міг бути причетним до терористичної діяльності) та затримано відповідно до Європейської конвенції «Про розшук злочинців, які переховуються від слідства та суду на території країн Європи».

За годину іноземця було передано співробітникам Лінійного відділу на повітряному та водному транспорті ГУ МВС України в аеропорту «Бориспіль» для передачі співробітникам Українського бюро Інтерполу з метою подальшого вжиття відповідних заходів.