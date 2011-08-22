На Буковині вшанували пам’ять загиблих міліціонерів. Фото

Чернівці. 22 серпня. УНІАН. 20 серпня міністр внутрішніх справ України генерал-лейтенант міліції Анатолій Могильов відвідав Чернівецьку область. У заходах, які проводились під час візиту, приймали участь голова обласної адміністрації Михайло Папієв, керівники правоохоронних структур області та представники крайової влади.

Міністр разом із головним міліціонером області, генерал-майором Миколою Харабарою, членами колегії УМВС та присутніми родичами загиблих працівників міліції, взяв участь у закладені капсули із листом-зверненням до майбутніх поколінь правоохоронців. Подія проходила біля обеліску майбутнього пам’ятника міліціонерам, які загинули під час виконання службових обов’язків.

«За роки незалежності України загинуло більше 1000 міліціонерів, 34 із них служили на Буковині, - зазначив Анатолій Могильов. - Це непоправна втрата, біль для близьких та родичів загиблих. Наш обов’язок - завжди берегти в серцях пам'ять про таких людей, про те, що вони залишились вірні своїй справі, виконали присягу і захистили честь української міліції».

Свою пошану полеглим героям висловили представники місцевої влади, а Митрополит Буковинський Онуфрій відслужив коротку заупокійну молитву та освятив обеліск. Всі присутні вшанували пам`ять загиблих міліціонерів хвилиною мовчання.

Після заходу Анатолій Могильов поспілкувався з членами сімей загиблих офіцерів, вручив подарунки та висловив їм своє співчуття та повагу до подвигів їх родичів.

У подальшому на Соборній площі обласного центру міністр в урочистій обстановці особисто вручив міліціонерам ключі від 28 службових автомобілів та зазначив, що отримані автомобілі будуть служити для укріплення правопорядку на території області. Голова обласної адміністрації Михайло Папієв в свою чергу відмітив, що за усю історію незалежності України Чернівецька область жодного разу не отримувала такої кількості службового транспорту одночасно.

Анатолій Могильов нагородив міністерськими відзнаками губернатора Чернівецького краю та очільників місцевих підприємств за допомогу та плідну співпрацю з міліцією.

Крім цього, Анатолій Могильов провів робочу нараду із керівниками органів та підрозділів УМВС, під час якої наголосив на основні напрямки роботи правоохоронців. Вкотре Міністр зауважив на необхідності реєстрації усіх заяв і повідомлень від громадян та оперативного реагування на них. Далі Анатолій Могильов наголосив на звітності, яку необхідно звести до мінімуму, та необхідності ведення соціальних пільг для правоохоронців.

Також міністр внутрішніх справ взяв участь у відкритті нового приміщення Сторожинецького райвідділу УМВС України в Чернівецькій області. Нове приміщення райвідділу нараховує 39 службових кабінетів, які повністю мебльовані та оснащені сучасною оргтехнікою. Перед від’їздом під час короткого спілкування з журналістами, Анатолій Могильов дав високу оцінку роботі буковинської міліції на чолі з генерал-майором Миколою Харабарою.

Фото УЗГ МВС України