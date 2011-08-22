СБУ викрило ОЗУ хакерів

Київ. 22 серпня. УНІАН. Службою безпеки України у взаємодії з правоохоронними органами США в результаті довготривалої спецоперації припинено діяльність організованого злочинного угруповання хакерів, причетного до несанкціонованого втручання в автоматизовані системи національних і закордонних кредитно-фінансових установ та завдання їм значних економічних збитків.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, члени угруповання створили розгалужену, добре законспіровану мережу по всій Україні, до складу якої входило понад 20 осіб з числа громадян України та іноземців.

Використовуючи спеціалізовані програмно-апаратні пристрої та сучасні комп’ютерні технології, члени угруповання здійснювали несанкціоновані копіювання конфіденційної інформації про реквізити банківських платіжних карток, необхідної їм для виготовлення підроблених пластикових платіжних засобів міжнародних платіжних систем з їх подальшим використанням для викрадення коштів з банківських рахунків громадян різних країн. Отримані у такий спосіб кошти легалізовувалися шляхом перерахування на інші банківські рахунки з метою перерозподілу між учасниками злочинного угруповання.

На початку серпня цього року у ході проведення скоординованих у часі оперативно-розшукових заходів та слідчих дій в різних регіонах України, організатори та окремі члени угруповання були затримані на «гарячому». У них вилучено високотехнологічне обладнання, понад 1000 підроблених пластикових платіжних засобів та понад 100 тис. реквізитів у вигляді комп’ютерної конфіденційної інформації, необхідної для їх виготовлення, значні суми коштів, а також підроблені документи прикриття тощо.

За попередніми оцінками правоохоронних органів США, внаслідок зазначених протиправних дій тільки економіці США завдано шкоди на суму близько 20 млн. дол.

Четверо членів вказаного угруповання за рішенням суду заарештовані. Стосовно них порушено кримінальну справу за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, також СБУ кілька місяців тому припинила протиправну діяльність міжнародного злочинного угруповання хакерів, організованого громадянами України, яке зняло з рахунків банків різних країн понад 72 млн. дол.