Декан київського вишу попався на хабарі

Київ. 22 серпня. УНІАН. У місті Києві працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю затримали за хабарництво декана факультету одного з київських університетів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, затримана вимагала 1,5 тисяч доларів США хабара від киянина за зарахування його на навчання до навчального закладу.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.