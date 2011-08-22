На Львівщині під час Служби Божої автобус в’їхав у групу людей. Фото

Львівська область. 22 серпня. УНІАН. 21 серпня, о 18.45, у селі Ременів Кам‘янка-Бузького району Львівщини водій маршрутного автобуса «Львів-Добротвір» 52-річний житель села Батятичі Кам’янка-Бузького району наїхав на групу людей, які в цей час перебували біля сільського храму на Службі Божій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, внаслідок ДТП на місці події загинула 35-річна жителька Львова, травми різного ступеню важкості отримали четверо жителів села Ременів, серед яких 9-річний хлопчик.

За даними прес-служби ДАІ, автобус БАЗ на буксирі тягнула вантажівка. Під час підйому на автодорозі обірвався зчіпний пристрій і автобус, який фактично був некерований, виїхав на смугу зустрічного руху після чого заїхав на сільську площу та в‘їхав у групу людей.

За фактом ДТП проводиться розслідування.

Фото УДАІ у Львівській області