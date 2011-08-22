На вінницькому базарі побили народного депутата Олега Ляшка
Нардеп звернувся до міліції
Київ. 22 серпня. УНІАН. На вінницькому базарі побили народного депутата Олега Ляшка. Про це розповів сам нардеп, заявляючи, що на його життя було вчинено замах, про що він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні на вінницькому базарі, коли я спілкувався з людьми, на мене наскочив охоронець і намагався, застосовуючи фізичну сили, випхати мене з базару, мотивуючи це тим, що це приватна власність і я не маю права тут ходити, спілкуватися з людьми, роздавати візитки", - заявив Ляшко у коментарі Gazeta.ua.
"Він кілька разів ударив мене і я вважаю, що це є перешкоджання здійснення мною депутатської діяльності і замах на моє життя", - додав нардеп.
Ляшко також повідомив, що вже подав відповідну заяву до міліції.
"Міліція оформила відповідні документи і сказала, що вони не покриватимуть цих бандитів. Бо з того, як міліція без особливого бажання оформлювала мою заяву про замах, для мене очевидно, що вони намагатимуться покрити цей злочин", - зазначив він.
Нардеп не сумнівається, що на нього напали цілеспрямовано, а охоронець, який наніс тілесних ушкоджень, був "яскраво бандитської зовнішності".
"Це був бандитської наружності хлопець - у нього ціпок у два пальці на шиї, темні окуляри, вираз яскраво бандитський. Він кілька разів мене ударив по ребрах, по печінці та по ногах. І тому цілком очевидно, що це була спрямована акція, для того, щоб вчинити на мене замах", - наголосив Ляшко.
Він також зазначив, що охорони у нього нема і цим нападники і скористалися.
"Я ж без охорони, у мене її нема. Я вважаю що мені не потрібна охорона, мені нема від кого ховатися. І ці бандити, які на мене напали, скористалися з того, що в мене нема ніякої охорони і завдали мені тілесних ушкоджень", - запевнив Ляшко.