Київ. 22 серпня. УНІАН. На вінницькому базарі побили народного депутата Олега Ляшка. Про це розповів сам нардеп, заявляючи, що на його життя було вчинено замах, про що він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні на вінницькому базарі, коли я спілкувався з людьми, на мене наскочив охоронець і намагався, застосовуючи фізичну сили, випхати мене з базару, мотивуючи це тим, що це приватна власність і я не маю права тут ходити, спілкуватися з людьми, роздавати візитки", - заявив Ляшко у коментарі Gazeta.ua.

"Він кілька разів ударив мене і я вважаю, що це є перешкоджання здійснення мною депутатської діяльності і замах на моє життя", - додав нардеп.

Ляшко також повідомив, що вже подав відповідну заяву до міліції.

"Міліція оформила відповідні документи і сказала, що вони не покриватимуть цих бандитів. Бо з того, як міліція без особливого бажання оформлювала мою заяву про замах, для мене очевидно, що вони намагатимуться покрити цей злочин", - зазначив він.

Нардеп не сумнівається, що на нього напали цілеспрямовано, а охоронець, який наніс тілесних ушкоджень, був "яскраво бандитської зовнішності".

"Це був бандитської наружності хлопець - у нього ціпок у два пальці на шиї, темні окуляри, вираз яскраво бандитський. Він кілька разів мене ударив по ребрах, по печінці та по ногах. І тому цілком очевидно, що це була спрямована акція, для того, щоб вчинити на мене замах", - наголосив Ляшко.

Він також зазначив, що охорони у нього нема і цим нападники і скористалися.

"Я ж без охорони, у мене її нема. Я вважаю що мені не потрібна охорона, мені нема від кого ховатися. І ці бандити, які на мене напали, скористалися з того, що в мене нема ніякої охорони і завдали мені тілесних ушкоджень", - запевнив Ляшко.