Прес-конференція в УНІАН щодо затриманих правоохоронцями п`ятьох українських націоналістів

Сьогодні о 13.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція щодо затриманих правоохоронцями п`ятьох членів Соціал-національної асамблеї та організації «Патріот України».

Затримання відбулося 22 серпня після обшуку у комунальному підприємстві «Васильківський комбінат комунальних послуг», де начебто знайшли листівки із закликом до екстремістських дій і вибуховий пристрій.

СНА та «Патріот України» заявляють, що ні організації, ні їхні члени не мають жодного відношення до начебто знайдених провокативних листівок та вибухового пристрою.

На прес-конференції буде озвучена відповідна офіційна заява Соціал-національної асамблеї та організації «Патріот України».

У прес-конференції візьмуть участь ідеологічний референт Соціал-національної асамблеї та організації «Патріот України» Олег ОДНОРОЖЕНКО та координатор Комітету визволення політв`язнів Микола КОХАНІВСЬКИЙ.