У Харкові міліція вилучила з офісу «Патріоту України» зброю

Харків. 24 серпня. УНІАН. У Харкові міліція вилучила з офісу місцевого осередку громадської організації «Патріот України» зброю, димові шашки і партію валюти.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Зокрема, у повідомленні про вчорашній інцидент біля офісу організації вказується, що «з місця події експертами-криміналістами вилучено стріляні гільзи до вказаного спецзасобу, молоток зі слідами речовини бурого кольору та телефонний дріт, 15 патронів до спецзасобу «Форт-12Р», пістолет «Заракі», 10 димових шашок, сім ножів, кілька тисяч доларів, євро та національної валюти, комп’ютери, диски, листівки».

Також міліція повідомляє деякі подробиці інциденту. «23 серпня о 18.40 до оператора служби «102» надійшло повідомлення, що у дворі будинку № 18 по вул. Римарська стріляють невідомі. Виїздом на місце було встановлено, що 23.08.11 близько 18.30 за вищевказаною адресою, де розташований офіс Харківської обласної громадської організації «Патріоти України», сталися скандал та бійка між громадянином 1963 року народження, мешканцем міста Харкова, та членами вказаної організації, під час яких останній зробив декілька пострілів зі спецзасобу для відстрілу гумових куль «Форт-12Р», - сказано у повідомленні.

Внаслідок стрілянини зазнали поранень та були госпіталізовані до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги: харків’янин 1980 року народження, з діагнозом «рана кисті лівої руки та синці від гумових куль в області грудної клітини» та мешканець Запорізької області Пологівського району 1988 року народження, з пораненням шиї. Стан здоров`я потерпілих - задовільний.

Крім того, «дві відкриті черепно-мозкові травми, ножові поранення в області грудної клітини, забиття тім’яної області та тулубу зазнав 48-річний харків’янин та в непритомному стані був госпіталізований до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, стан здоров`я - стабільно тяжкий, знаходиться в реанімаційному відділенні», повідомляє міліція.

Слідчим відділом Дзержинського райвідділу внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ст. 296, ч. 4 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Тривають слідчі дії, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня СБУ оприлюднила інформацію про те, що у Василькові Київської області співробітники спецслужби затримали трьох учасників організованої злочинної групи, які мали намір скоїти вибух під час святкування Дня Незалежності України.

«Під час обшуку приміщення, яке зловмисники орендували неподалік центральної площі, виявлено саморобний вибуховий пристрій (СВП), наповнений елементами ураження різного розміру (цвяхи, гайки тощо). За даними слідства, зловмисники планували здійснити вибух 24 серпня у Києві або передмісті під час святкування Дня Незалежності України», – повідомив прес-центр СБУ.

Згодом СНА та “Патріот України” підтвердили інформацію про затримання своїх представників. В організаціях відкинули звинувачення у намірах скоїти теракт. Адвокати заявили, що проситимуть прокуратуру провести перевірку законності затримання членів патріотичних організацій за підозрою у намірі скоїти теракт у Києві.

23 серпня уночі та вранці усі затримані без висунення будь-яких звинувачень були звільнені, а ввечері СБУ затримала вже сімох членів організації.