День Незалежності на заходах святкувало більше мільйона громадян

Київ. 25 серпня. УНІАН. У святкових заходах з нагоди 20-річчя Незалежності України взяли участь близько 1 млн. 200 тис. громадян в цілому по країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні начальник Головного штабу МВС України Анатолій ЛАЗАРЄВ.

Він повідомив, що у 1052 населених пунктах України було проведено 2109 масових заходів. Зокрема, він наголосив, що лише у Києві в цей день відбулося чотири офіційні заходи за участі керівництва країни, 12 заходів, ініційованих місцевими органами влади, та 10 заходів, ініційованих опозиційними політичними партіями.

Зокрема, для участі у святкових заходах до Києва прибуло 2400 осіб з інших регіонів України. При цьому, за словами А.ЛАЗАРЄВА, в заходах, які були організовані опозицією, взяли участь шість тисяч осіб.

Він також зазначив, що загалом у Києві взяли участь у святкуванні річниці Незалежності 108 тис. осіб.

За його даними, по Україні для охорони громадського порядку було задіяно 20 тисяч працівників правоохоронних органів.

При цьому А.ЛАЗАРЄВ зазначив, що сутички, які сталися 24 серпня між прихильниками опозиції та правоохоронцями, відбулися у зв’язку з тим, що «учасники акції свідомо порушували рішення суду про заборону проведення таких акцій».

За словами А.ЛАЗАРЄВА, на Майдані Незалежності під час святкового концерту зібралася рекордна кількість глядачів за останні роки.