Завідуючу жіночою консультацією затримали на хабарі

Луганська область. 5 вересня. УНІАН. У Луганській області правоохоронці затримали за хабарництво завідуючу жіночою консультацією міської багатопрофільної лікарні.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Луганській області прокуратурою міста Сєверодонецька порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно завідуючої жіночою консультацією міської багатопрофільної лікарні.

Вона вимагала та отримала 2,4 тисячі гривень хабара від місцевої жительки за видачу їй фіктивної довідки про вагітність.