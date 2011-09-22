Чоловік зґвалтував 12-річну похресницю
12:10, 22 вересня 2011Кримінал
0 0
Ведеться слідство
Львів. 22 вересня. УНІАН. У Перемишлянах Львівської області затримано 35-річного безробітного місцевого жителя за підозрою у зґвалтуванні.
Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Попередньо встановлено, що затриманий уночі 19 вересня у своєму будинку, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зґвалтував свою хрещеницю – 12-річну ученицю загальноосвітньої школи (медичну допомогу дитині надано без госпіталізації).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter