Чоловік зґвалтував 12-річну похресницю

Львів. 22 вересня. УНІАН. У Перемишлянах Львівської області затримано 35-річного безробітного місцевого жителя за підозрою у зґвалтуванні.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Попередньо встановлено, що затриманий уночі 19 вересня у своєму будинку, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зґвалтував свою хрещеницю – 12-річну ученицю загальноосвітньої школи (медичну допомогу дитині надано без госпіталізації).