МВС компенсуватимуть втрати за скасовані платні послуги

Київ. 22 вересня. УНІАН. Фінансові втрати міліції в результаті скасування платних послуг будуть компенсовані коштами державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, відповідаючи на запитання народних депутатів у Верховній Раді.

«Природно, ми зобов`язані будемо втрати компенсувати за рахунок державного бюджету. Інакше бути не може, тому що ми втратимо свою міліцію», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що міліції не властиво надавати платні послуги.

«Тому ми, природно, пішли шляхом того, щоб скоротити кількість платних послуг, які надають правоохоронні органи. Платні послуги люди в погонах і зі зброєю не повинні надавати. Це неправильно», - сказав А.КЛЮЄВ.